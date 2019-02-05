انت الان تتابع الملا: سنجدد اتفاقية استيراد النفط الخام من العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير البترول طارق الملا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر بصدد تجديد اتفاقية استيراد النفط الخام من العراق بواقع مليون برميل شهريا، وهي نفس الكميات المتفق عليها خلال العام الماضي، والهدف تدبير الإمدادات اللازمة للاستهلاك المحلي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء لإعلان تفاصيل مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (ايجبس 2019). وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول وقعت اتفاقية مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عام 2017 لاستيراد 12 مليون برميل من خام البصرة لتكريرها بالمعامل المصرية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الملا أن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2019"، ستنطلق في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، مضيفا أن عقد المؤتمر للعام الثالث على التوالي يعد إنجازا هاما،