توفيق: إنشاء مصنع أدوية بتشاد وخطوط ملاحة لإفريقيا

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هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات التابعة للوزارة، سيزور تشاد خلال الأسبوع المقبل، لبحث إنشاء مصنع للأدوية هناك بمدخلات مصرية الصنع بما يساهم في تصدير المستحضرات من الشركة القابضة إلى تشاد ومنها إلى خمس دول مجاورة، وهو ما يأتي في إطار جهود الوزارة وشركاتها التابعة لمزيد من التوسع في الأسواق الإفريقية، مضيفا أن رئيس الشركة القابضة سببحث تسجيل الأدوية والمستحضرات المصرية وتوزيعها في تشاد.
وأشار توفيق، إلى أنه بحث مؤخرا مع ممثلي شركة "سانوفي" الفرنسية العالمية في مجال الصناعات الدوائية تعزيز التعاون للمساعدة في التوسع بالقارة السمراء وربط جسور التعاون وبخاصة في القطاع الصحي، كما بحث مع الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري سفير جمهورية تشاد لدى مصر، سبل التعاون المشترك وخاصة في مجال
وأشار توفيق، إلى أنه بحث مؤخرا مع ممثلي شركة "سانوفي" الفرنسية العالمية في مجال الصناعات الدوائية تعزيز التعاون للمساعدة في التوسع بالقارة السمراء وربط جسور التعاون وبخاصة في القطاع الصحي، كما بحث مع الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري سفير جمهورية تشاد لدى مصر، سبل التعاون المشترك وخاصة في مجال صناعة الدواء.
من ناحية أخرى، قال الوزير إنه يتم حاليا بحث تسيير خطوط ملاحة منتظمة إلى مراكز شرق إفريقيا التي تمثل البوابة الرئيسية للقارة، وكذلك توفير خدمات ومراكز لوجيستية بواسطة شركة النقل والتجارة الخارجية، لتعزيز حجم التجارة البينية مع إفريقيا، خاصة أن التبادل التجاري حاليا بين الجانبين لا يتوافق مع حجم الفرص المتاحة.
وذكر أن حجم الأعمال بالسوادن ضئيل وينحصر في قطاع المقاولات وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيزه في مختلف المجالات.
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