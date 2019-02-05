انت الان تتابع الأرصاد تحذر: انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس بارد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد، بداية من مساء اليوم، وأن يكون طقس الغد معتدل شمالا، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 14 20 شبين الكوم 14