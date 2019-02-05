شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة: مصر شريك بالغ الأهمية.. وتدريب تلاميذ المدارس اليابانية على نظافة الفصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير اليابان في القاهرة، ماساكى نوكى، إن مصر شريك بالغ الأهمية لبلاده، نظرا لدورها في منطقة الشرق الأوسط ووضعها الجغرافي المميز، كما أشار إلى تطور كافة العلاقات ومنها التعاون في مجال التعليم بالنسبة للجامعة اليابانية وكذلك المدارس اليابانية البالغ عددها 47 مدرسة، جاء ذلك خلال كلمته، أمس في ندوة بعنوان (التعاون المصرى اليابانى في السياق الاستراتيجى المتطور لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا) تحت رعاية كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة (AUC)، والمعهد اليابانى للشؤون الدولية (JIIA).

ولفت إلى أن الشرق الأوسط رغم أنه غنى بالبترول والغاز الطبيعى، لكن ذلك لن يستمر إلى الأبد، لذلك شدد وزير خارجية بلاده على سياسة الاعتماد على تنمية الموارد البشرية، وحول مظاهر الانضباط في بلاده، قال «مترو الأنفاق» الذي يستخدمه في الذهاب إلى مقر عمله، وهو ما يؤكد قدرة بلاده على الشمولية الاجتماعية.

من جانبه، قال السفير نبيل فهمى، وزير الخارجية الأسبق وعميد كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية، إن هناك اختلالا في توازن القوة العالمية، والأمر لا يتعلق فقط بتحول الدول، لكن بتحول الأدوات التي تستخدمها هذه الدول، مضيفا أن التكنولوجيا جعلت العالم أوسع وأصغر.

وأشار إلى إن آسيا تمر بمرحلة تحول كبيرة، 60% من الطبقة الوسطى الآن في آسيا، والاقتصاد الآسيوى ينمو أكثر من المناطق الأخرى في العالم.

وحضر فعاليات الندورة كل من الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، السفير كينيتشيرو ساساى، نائب وزير خارجية اليابان الأسبق، والدكتور ماسايوكى تادوكورو، أستاذ بكلية الحقوق قسم العلوم السياسية جامعة كينو، والدكتور محمد كمال، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والسفير أشرف سويلم، مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ميجومى هيراياما، أستاذة الدراسات الدولية جامعة ميجى جاكوين.