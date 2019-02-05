شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية اليابانى الأسبق: مصر تلعب دورا كبيرا في السلام وبدونها لايوجد استقرا في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نائب وزير الخارجية اليابانى الأسبق السفير كينيتشيرو ساساى،، إن مصر تلعب دورا كبيرا في مجال السلام القومى، وبدونها لا يحدث الاستقرار في المنطقة، وأضاف خلال كلمته في ندوة أقامتها السفارة اليابانية في القاهرة حول التعاون المصري، بأنه عمل سفيرا لمدة 40 سنة ويشعر بالخجل لأنه لم يسبق له زيارتها.

وأضاف «ساساى»، بأن الأجداد كانوا يذهبون إلى أوروبا من خلال مصر، لذلك هناك آثر كبير للحضارة اليابانية على أوروبا والعالم، وأيضا مصر لها آثر كبير في العالم.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية تقوم بصنع الأسلحة النووية، ولديها صواريخ ورؤوس نووية، لكن اليابان لديها أنظمة دفاع ضد هذه الصواريخ، وتابع: من الرائع أن نرى أمريكا تنخرط بعمق في الحوار مع بيونغ يانغ حتى إن لم يؤدى هذا الحوار إلى نتائج واضحة، لكنه يتجه إلى نزع الرؤوس النووية، وإيجاد حلول.

وتابع: «الصين لديها صعود وتوسع في القوة النووية ومجالات أخرى، وذلك له تأثير على جميع الدول، مضيفا، أن هذا الصعود لا يقلقنا، لكن نريد أن نكون على قدر المسؤولية من الجيرة والتعاون»، وتابع: «نعلم مجهودات الصين في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحاولتها تقليل الأوضاع السيئة في بعض الدول، لكن في الوقت نفسه نعلم أن كل هذا التعاون يؤدى إلى زيادة الديون في بعض الدول، ولذلك هناك تحد وبطء في النمو الاقتصادى، في حين أن الاقتصاد الصينى والأمريكي ينموان بشكل سريع».