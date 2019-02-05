شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي الكوري يحتفل برأس السنة القمرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل المركز الثقافي الكوري بعيد رأس السنة القمرية وسط العشرات من الطلاب ومحبي الثقافة الكورية في مصر.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن، إن عيد رأس السنة القمرية «السولال» من أهم الأعياد التقليدية الكورية، مشيراً إلى أن الأجواء العائلية التي يتميز بها تشبه إلى حد كبير الأجواء الخاصة بشهر رمضان في مصر.

وأوضح أن من بين مظاهر الاحتفال بالسولال تناول «التوكجوك» وهو شوربة كعك الأرز، ويعتقد الكوريون أن تناولها يطيل العمر عاماً آخر، كما يتم ارتداء الملابس التقليدية «الهانبوك» ويتجمع أفراد العائلة معاً في مواطنهم الأصلية ويسعد الأطفال بإدخار«العيدية» التي يقدمها لهم الآباء والأجداد، كحال الأطفال في مصر خلال الأعياد.

ودعا مدير المركز الثقافي الكوري الحضور إلى استكشاف القواسم المشتركة بين البلدين فيما يتصل بمظاهر الاحتفال بالأعياد، وتمنى للجميع سنة قمرية سعيدة مفعمة بالفرحة والسلام.

جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد السولال بدأ في عصر مملكة شيلا القديمة، ويوافق عيد رأس السنة القمرية هذا العام الخامس من فبراير الجاري، وفي كوريا يستمر الاحتفال بعيد السولال على مدار 3 أيام.