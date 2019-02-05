شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي»: لا توجد معلومة خاطئة ببطاقات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اعتبار من 1 ديسمبر الماضي لم يعد يوجد معلومات خاطئة ببطاقات التموين أو الدعم، سواء في الإسم أو العنوان أو الرقم القومى أو وجود تكرار، مضيفا «الآن استطيع أن اتكلم أن لدينا قواعد بيانات متكاملة» بعد أن كان هناك بطاقات ليس بها رقم قومي من الأساس.

وطالب الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف، النواب بتقديم أي مشاكل لأبناء دوائرهم في بطاقات التموين ملتزما أمامهم بحلها خلال 3 أسابيع.

وأشار الوزير إلى خطة عاجلة للتطوير لمكاتب ومركز خدمة التي يتعامل معها المواطنون تنتهى في 30 / 6 لـ65 مكتب مجهزة بالكمبيوتر والإنترنت، موضحا أن هناك 21 مليون بطاقة تموين نشطة لـ70 مليون مستفيد.

وقال الوزير إنه لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس الدخل للمواطنين منها متوسط استهلاك الكهرباء، وملكية المحمول، والسيارة الفارهة أو أكثر من سيارة، والسكن الراقي (الكمبوناند)، وأقساط المدارس التي تزيد لأكتر من 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضربية أكثر من 100 ألف جنيه.

وأشار الوزير إلى قرب الانتهاء من أهم بحث للدخل والإنفاق من خلال التعاون مع الجهز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء وهو بحث معدلات الدخل والإنفاق، موضحا أنه من خلال هذه الإحصاء ستتمكن وزارته أن تعرف الـ20% من المواطنين الأكثر احتياجا والطبقة الوسطى وغيرها وبالتالي إعادة صياغة الدعم، مستطردا: «التساوي ظلم ومساوة عدم المتساويين ظلم فيجب أن نرفعه».