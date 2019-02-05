شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف بشأن عدد من المشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها حالياً.

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