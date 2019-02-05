شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد الأمير نائبًا لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعيين الأستاذ الدكتور محمد أبوزيد الأمير محمود نائباً لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحريّ، وذلك لمدة أربع سنوات.

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