شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين ويحيل «حماية المحاصيل» و«التدخين» للجان النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب نهائيا، على 4 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة، وهي الضريبة على الدخل الصادر بالقـانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون مقدم بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

فيما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب محمود عبدالله و60 نائبا أخرين بشأن إنشاء اللجنة العليا لحماية المحاصيل الإستراتيجية وتحصينها إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والشؤون الاقتصادية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد العمارى و60 نائبا أخرين بشأن تعديل القانون رقم 52 لسنة1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الصحية.