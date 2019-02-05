شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. تنظيم ملتقى التوظيف الأول بالمنوفية في استاد شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مديرية القوى العاملة بالمنوفية ملتقى التوظيف الأول للعام 2019، الأحد المقبل، في استاد شبين الكوم.

ويأتي الملتقى برعاية المحافظ اللواء سعيد عباس، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وبالتعاون مع جمعية رجال الأعمال ومشاركة العديد من الشركات والمصانع والمنشآت.

وكيل القوى العاملة بالمنوفية، عفيفي محمد عفيفي، قال إن المديرية تقوم بالإعداد لعقد ملتقى التوظيف لتوفير وتشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة، مُشيرًا إلى أن فعاليات الملتقى سيتم عرضها عن طريق لافتات وبانارات ومطبوعات لعرض فرص العمل المتاحة.

وعن الأوراق المطلوبة من الباحثين عن فرص عمل، أوضح «عفيفي» أنه على الشباب المشاركين إحضار «المؤهل الدراسي، البطاقة الشخصية، الدورات الحاصل عليها، الخبرات» .

من جانبه، قال محافظ المنوفية إن الأجهزة التنفيذية حريصة على توفير فرص عمل للشباب من أجل حياة كريمة لهم، مُؤكدًا ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجههم، «وأن بلدنا يحتاج منا جميعًا العمل بأمانة وإخلاص لاستشراف آفاق مستقبل أفضل».