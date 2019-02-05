شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات ساخنة لأطفال الشوارع بالزقازيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يجوب فريق بسمة للإيواء شوارع الزقازيق سيرًا على الأقدام، لتقديم وجبات ساخنة لأطفال الشوارع بالشرقية، ضمن مبادرة حياة كريمة. وقام فريق بسمة للإيواء لإنقاذ عدد من الأطفال وإيداعهم بدار رعاية. فريق بسمة للإيواء يقدم وجبات ساخنة لأطفال الشوارع بالشرقية فريق بسمة للإيواء يقدم وجبات ساخنة لأطفال الشوارع بالشرقية فريق بسمة للإيواء يقدم وجبات ساخنة لأطفال الشوارع بالشرقية

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