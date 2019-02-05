شكرا لقرائتكم خبر عن على مصيلحى : نتعاون مع جهاز حماية المستهلك والداخلية لضبط الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على مصيلحى ، وزير التموين، إن هناك تعاون بين جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والرقابة على التجارة الداخلية ، لضبط الأسواق، مؤكدا أن زيادة عدد المخالفات تعنى زيادة العشوائية وعدم الانضباط.

وأكد مصيلحى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، بمجلس النواب ، أن التصدى لهذه العشوائية وعدم الانضباط لن يكون فى يوم وليلة ولكن لابد من بناء الكيانات الأساسية للتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن العمل داخل الوزارة من أجل حماية الفئات الأكثر احتياجا وضبط الأسواق، من خلال التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات للوصول للهدف المنشود وضبط الأسس والقواعد الأساسية

وكشف مصيلحى ، عن تقرير للوزارة عن الفتر من عام 2018 حتى 20 يناير 2019، بشأن المخالفات وتم تحرير 63 الف مخالفة متنوعة ما بين غش تجارى وسلع مجهولة المصدر ومخالفات مخازن ومخالفات بترولية، ورقابة على الأسعار، قائلا : مخالفات المخابز حدث ولا حرج، ومخالفات المطاحن وصلت لـ 3 ألاف مخالفة ، مشيرا الى أن مخالفات الغش التجارى بلغت لـ6 ألاف مخالفة، و5 ألاف سلع مجهولة المصدر، و4 ألاف و800 مخالفة بشأن الرقابة على الأسعار، و9 ألاف مخالفة بترولية، لافتا إلى أن هناك لجنة تراجع كافة القوانين الخاصة بالتجارة.