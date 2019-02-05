شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تعيد فتح 4 طرق رئيسية بنطاق محافظة الوادى الجديد بعد تحسن الرؤية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الادارة العامة للمرور ،برئاسة اللواء عصام شادى ، مساعد وزيرالداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء ، فتح 4 طرق رئيسية بنطاق محافظة الوادى الجديد ، أغلقت بسبب سوء الأحوال الجوية .
كانت المتابعات الامنية رصدت وجود رياح محملة بالاتربة واعاقة مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات ، وعلى الفور تم غلق طريق الفرافرة ، وطريق ديروط الفرافرة وطريق الداخلة وطريق الفرافرة الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد لوجود رياح محملة بالأتربة ، وناشدت الادارة العامة للمرور ، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم والحد من الحوادث المرورية.
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