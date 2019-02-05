شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: توزيع التابلت للصف الأول الثانوى الاثنين المقبل بـ14 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي يوم الاثنين المقبل في 14 محافظة، وذلك حسبما أفادت فضائية أكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها.

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