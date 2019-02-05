شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يجتمع برئيس الوزراء لمتابعة المشروعات التنموية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة آخر التطورات الخاصة ببعض المشروعات التنموية الكبري بالدولة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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