شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية .

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيادة قيمة الموافقة على الشراء للكتب التى لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسى 2018/2019 من مبلغ 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه؛ وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسى الثانى.