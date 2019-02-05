شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشافعى المشاركة فى لقاء السيسى: الرئيس ناقش المشروعات التنموية ببور سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منى الشافعى، إحدى الفتيات المشاركة فى اللقاء الموسع للرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية للقيادات التنفذية والشعبية والطلابية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة المحافظ ورئيس الوزراء ومجموعة وزارية موسعة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية للرئيس مع قيادات وأجهزة المحافظات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يرسى قواعد جديدة لتعامل الدولة مع الشباب من خلال خلق جيل جديد له احتكاك مباشر مع القيادات التنفيذية والاستماع للمناقشات بين الوزراء وكذالك المحافظين.

وتابعت الشافعى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الرئيس السيسى ناقش المشروعات التنموية التى ستنفذ على أرض بور سعيد لتحقيق أحلام أبناء المدينة الباسلة فى مشروعات ومعدلات تنمية لم يسبق له مثيل فى الفترة الماضية، متابعة: "تحدث الرئيس معنا عن تنمية شرق بورسعيد، واستكمال المشروعات العمرانية والتنمية بها بما يساهم فى حدوث نهضة كبيرة داخل المحافظة.

وأكدت "منى الشافعى"، أنه أصبح علينا دور كبير فى توصيل ما حدث فى لقاء الرئيس مع أهل بور سعيد، وكذلك زيادة تعريف المواطنين بالمشروعات العملاقة داخل المدينة وما هو المستهدف المستقبل وكذلك الخريطة التى تسعى الدولة لتنفيذها.