شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالى الودائع بالبنوك لـ 3.7 تريليون جنيه نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى ارتفع بنحو65 مليار جنيه، ليصل فى نهاية نوفمبر الماضى إلى 761ر3 تريليون جنيه مقابل 696ر3 تريليون جنيه فى أكتوبر السابق له.

وذكر البنك فى تقرير اليوم الثلاثاء، أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 2ر602 مليار جنيه منها 2ر490 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 112 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، لافتا إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال نوفمبر الماضي؛ لتصل إلى نحو 159ر3 تريليون جنيه مقابل 142ر3 تريليون جنيه فى الشهر السابق.

وأوضح البيان أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 743 مليار جنيه ، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 6ر39 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 197 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 6ر498 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 84 مليار جنيه.

وأشار البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 41ر2 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على7ر415 مليار جنيه والقطاع العائلى على 99ر1 تريليون جنيه.