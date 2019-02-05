بالفيديو.. ضبط 2 مليون قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قبل تهريبها لداخل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، من ضبط أكثر من 2 مليون قطعة مستحضرات تجميل قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام أحدى شركات الإستيراد كائنة بمحافظة المنوفية.. بإستيراد رسالة مشمولها عبارة عن "إكسسوارات وهدايا" وتحتوى على أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة، عبارة عن مستحضرات تجميل مجهولة المصدر والنوع.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" بالفحص تبين أن مشمول الرسالة بالكامل عبارة عن مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، غير مثبتة بالأوراق دون موافقة الجهات المختصة، مما يشكل خطورة على الصحة العامة على المواطنين.

تم ضبط (430) كرتونة بداخل كلٍ منها (5000) قطعة بإجمالى أعداد تزيد عن 2 مليون قطعة، هذا وقدرت قيمة البضاعة والرسوم الجمركية بمبلغ (10 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.