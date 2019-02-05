السيسي يجتمع برئيس الوزراء لمتابعة المشروعات الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع برئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة آخر التطورات الخاصة ببعض المشروعات التنموية الكبري بالدولة.

وكان الرئيس السيسي، اجتمع مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بالمحافظة، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء، وبحضور وزاري موسع.

ويأتي هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسة الاجتماعات الدورية التي تشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي بدأت بالاجتماع مع محافظ الوادي الجديد وقيادات المحافظة في 12 يناير الماضي، وذلك في إطار حرص الرئيس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين، والتفاعل المباشر مع الجهات المركزية للدولة للعمل على تحسين الخدمات لأهالي المحافظة، والعمل على تذليل أية صعوبات في هذا الصدد، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار.