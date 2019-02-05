رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بإنشاء منطقة تكنولوجية في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً، بشأن الترخيص لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منطقة تكنولوجية على مساحة 75 فداناً بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة مقسمة إلى قطعتين.

وتُخصص المنطقة التكنولوجية لمزاولة الأنشطة المرتبطة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال شركات تقديم خدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد لحساب الغير أو ذاتياً (مراكز الاتصال، مراكز تعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات، مراكز تعهيد لخدمات نظم الأعمال، مراكز تقديم خدمات تعهيد متخصصة، مراكز التعهيد المعرفي)، وكذا شركات ومؤسسات ريادة الأعمال والابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل في مجال ريادة الأعمال والابتكار، شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحاضنات التكنولوجية، معامل تكنولوجية متخصصة، شركات ومؤسسات اقتصادية داعمة لرواد الأعمال والابتكار، شركات ومؤسسات تدريب وتسويق وإدارة متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار)، هذا بالإضافة إلي الشركات المصرية والعالمية التي تعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتصنيع الإلكتروني، والأنشطة الخدمية والإنتاجية والتنموية كأنشطة التدريب ومعامل اللغات ومراكز تكنولوجيا المعلومات، وأنشطة التصنيع الإلكتروني.

وينص القرار على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة التكنولوجية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمني المتفق عليه بمرحلتيه والمقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2025، وإلا انقضي الترخيص واعتُبر كأن لم يكن.

كما ينص القرار على انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات التي تقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.