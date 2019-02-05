أخبار مصر | رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين' يوضح شروط الترشح للنقيب والمجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين' يوضح شروط الترشح للنقيب والمجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن شروط الترشح على مقعد النقيب وعضوية المجلس، والتي جاءت كالتالي:

شروط الترشح على عضوية المجلس:

- حق لأعضاء الجمعية العمومية المُقيدين في جداول المشتغلين بالنقابة، ممن أمضوا ثلاث سنوات على قيدهم بالجدول.

شروط الترشح على مقعد النقيب:

- أن يكون العضو أمضى 10 سنوات على القيد بجدول المشتغلين.

كما يُشترط ألا يكون قد صدرت ضده عقوبة تأديبية للمرشحين على النقيب أو المجلس في آخر 3 سنوات، ويُطلب من المتقدمين أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2018.

الأوراق المطلوبة:

- صورة من كارنيه النقابة.

- دمغة صحفية بقيمة 100 جنيه للترشح لعضوية المجلس، و200 جنيه للمرشح على منصب النقيب.

ويلتزم المتقدمون لمنصب النقيب أو عضوية المجلس، التوقيع على إقرار أمام اللجنة المشرفة، بالالتزام بكاغة القواعد التي ستعلنها، بشأن ضوابط الدعايا والسلوك الانتخابي.

وقال "عبدالرحيم" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن النقابة قامت بإرسال الجدول الزمني للعملية الانتخابية، لكافة أعضاء الجمعية العمومية، والتي مقررًا أن تتعقد في أول مارس المقبل.

وتفتح النقابة باب الترشح للانتخابات يوم 10 فبراير المقبل، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة المجلس الدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.