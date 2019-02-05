أخبار مصر | اللجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين' تعلن الانتهاء من ترتيبات العملية الانتخابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين' تعلن الانتهاء من ترتيبات العملية الانتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن اللجنة انتهت من اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، والمقرر أن تتعقد أول مرس القادم.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن اللجنة قررت الاستعانة بـ14 من الزميلات والزملاء من شيوخ المهنة بالجمعية العمومية ولجنة الرواد بالنقابة، للإشراف على العملية الانتخابية، منذ بدايتها وحتى نهايتها، بدءًا من فتح باب الترشيح يوم الأحد القادم، مرورًا بتلقي الطعون ثم إجراء الانتخابات، وهم: "أمينة شفيق، عباس الطرابيلي، صلاح عطية، محي السمري، محمد غزلان، ثروت شلبي، محمد عبدالحافظ، منى الملاخ، مصطفى عبدالخالق، فتحي زكريا، محمد سامي، محمود الشيخ، حامد ذهني، عبدالله عبدالعزيز".

وأكد "عبدالرحيم" أن اللجنة قررت تشكيل لجنة إدارية من الجهاز الإداري والإدارة القانونية بالنقابة، لمعاونة اللجنة في تلقي طلبات الترشح والتنازلات والطعون.

ولفت "عبدالرحيم" إلى أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة أرسل مذكرة إلى المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، للاستعانة بـ23 مستشارًا من قضاة المجلس للإشراف على العملية الانتخابية، والتي تشمل التصويت والفرز، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس النقابة، بينهم مستشارًا يتولى الإشراف على اللجنة الفرعية بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن اللجنة المُشكلة للإشراف على الانتخابات، يرأسها جمال عبدالرحيم أقدم أعضاء مجلس النقابة، وعضوية أعضاء المجلس ممن يمضون مدتهم القانونية، وهم: "عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، أيمن عبدالمجيد، محمد خراجة، حسين الزناتي".

وكانت أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية،والتي مقررًا أن تنعقد في 1 مارس المقبل.

وتفتح النقابة باب الترشح للانتخابات يوم 10 فبراير المقبل، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة المجلس الدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.