أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين تدشن هاشتاج "معتز مجنون أسطنبول" على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين تدشن هاشتاج "معتز مجنون أسطنبول" على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد كشفها عن علاج الإرهابي معتز مطر، داخل إحدى المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض النفسية، أطلقت جبهة شباب الصحفيين "هاشتاج جديد" هو #معتز_مجنون_اسطنبول والذي لاقى في الدقائق الأولى من إطلاقه تفاعلا كبيرا غير مسبوق من رواد السوشيال ميديا وتتناقلة الصفحات في مصر والدول العربية.

وكانت جبهة شباب الصحفيين قد انفردت بخبر نقل الإرهابي معتز مطر إلى مستشفى nplstanpul للأمراض النفسية في اسطنبول بعد مرورة بأزمة نفسية حادة.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم، إن أجهزة الاستخبارات التركية انزعجت من كشف مرض عميلهم الأول معتز مطر بعدما نجحت الجبهة في اختراق السياج التي فرضت حول إصابته، وحددت اسم المستشفى والطبيب المعالج خاصه إن انفراد الجبهة كان ومازال حديث السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية والوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية في أكثر من 12دولة عربية.

أضاف "طوالة" إن رئيس أجهزة الاستخبارات التركية هاكان فيدان، عنف بشدة المسؤولين عن معتز مطر، وطلب منهم التوصل لكيفية كشف إصابته بمرض نفسي، كما طلب ظهوره على الهواء في برنامجه "مع معتز" على قناة الشرق الإخوانية الممولة من تركيا بعد خضوعه لجرعة علاج مكثفة والحصول على الأدوية اللازمة قبل ظهوره على الهواء.

أشار رئيس الجبهة إلى إن ما تردد حول وجود خلافات بين أيمن نور ومعتز مطر كلام غير صحيح ومجرد تمثيلية اخترعتها الاستخبارات التركية للتغطية على كشف نوبة الصرعان والتشنجات التي أصابت الخائن معتز وكلفوا الإرهابي الهارب عمرو عبد الهادي، بالخروج على مواقع التواصل الاجتماعي في بث مباشر للترويج لهذه الخلافات الوهمية.

أوضح "طوالة" إن ما ذكره الإعلامي د. محمد الباز، أمس في برنامجه "90 دقيقة" على قناة المحور، حول وجود "مطر" في المستشفى واحتجازه بسبب إدمانه الهيروين والحشيش والكحوليات، وإشارته إلى انفراد الجبهة بالخبر وتأكيده على أن هناك أشخاص تواصلوا مع بعض المسئولين في المستشفى وأكدوا وجوده ينسف تماما سيناريو أجهزة الاستخبارات التركية بوجود خلافات بين أيمن نور ومعتز مطر.