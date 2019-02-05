أخبار مصر | "الطفولة والأمومة" ينشر رسائل لتوعية الأطفال بمخاطر الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطفولة والأمومة" ينشر رسائل لتوعية الأطفال بمخاطر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة، الثلاثاء، في الاحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن، بالتعاون مع وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ومنظمة يونيسف مصر وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، "إن الاهتمام بأمن وسلامة أطفالنا على الإنترنت هو مسئولية مشتركة بين المواطنين وأجهزة الدولة المعنية، وفي هذا الإطار يحرص المجلس على نشر الوعي بين الآباء والأمهات والمدرسين بطرق الحفاظ على الأمان عبر الإنترنت وحماية الأطفال من الأخطار المختلفة مثل الاحتيال والتنمر وغيرها."

وأوضحت "العشماوي"، أنه في إطار الاحتفال بهذه المناسبة، سيتم نشر رسائل توعوية على صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان (إنترنت بأمان) للتوعية بالمخاطر المحتملة التي تهدد الأطفال عند استخدام الإنترنت دون رقابة ومتابعة من ذويهم، بالإضافة إلى إجراءات حماية الخصوصية التي يجب أن يحرص عليها الأهالي ووسائل تعليمية مبتكرة لتوصيل مفهوم الإنترنت الآمن للأطفال.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة أطلق حملة خاصة بالتنمر الإلكتروني أبريل الماضي بالتعاون مع منظمة يونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار تدعو الدكتورة عزة العشماوي الأطفال بضرورة التواصل على خط نجدة الطفل 16000 على مدار 24 ساعة حين تعرضهم لأي مخاطر أو تهديد من خلال الإنترنت.