أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يهدي الفائزين في المسابقات الثقافية 800 كتابًا في التوعية الفكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يهدي الفائزين في المسابقات الثقافية 800 كتابًا في التوعية الفكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى مجمع البحوث الإسلامية نحو 800 كتابًا من إصداراته التي يقدمها لتصحيح المفاهيم المغلوطة في المواجهة الفكرية لتيارات العنف والإرهاب، حيث تم توزيع هذه الإصدارات التي شملت: الغلو والتطرف، وتصحيح المفاهيم، والإرهاب وخطره على السلام العالمي، على الطلاب الفائزين في المسابقة التي عقدها جهاز تنمية العاشر من رمضان بحضور رئيس الجهاز والقيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية للمدينة وبمشاركة وعاظ الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي، إن تقديم المجمع لهذه الإصدارات يأتي في إطار حرصه على توعية الشباب، خاصة وأن جماعات العنف والإرهاب تركز في حربها الفكرية على شريحة الشباب لاستقطابهم وتلويث عقولهم بأفكار مغلوطة بعيدة كل البعد عن صحيح الأديان.

أضاف عفيفي أن مجمع البحوث الإسلامية عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات الوطنية المختلفة، للتبادل العلمي والثقافي والتوعوي، خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تحتاج إلى تكاتف مختلف مؤسسات المجتمع لحماية الشباب وجميع المواطنين من الأفكار المضللة والمنحرفة، وترسيخ ثقافة التعايش المشترك فيما بينهم، ونبذ العنف والكراهية .

أوضح الأمين العام أن المجمع يعمل من خلال وعاظه المنتشرين في جميع أنحاء الجمهورية وإصداراته العلمية المتنوعة، على نشر الوعي، والسلام المجتمعي الشامل، والبناء الفكري للشباب؛ من أجل بناء مصر الحديثة، بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، لدعم المسيرة الوطنية في التنمية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأزهر الشريف في المواجهة الفكرية للغلو والتطرف والإرهاب.