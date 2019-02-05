أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية": إقبال كبير على جناح الأزهر في ختام معرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية": إقبال كبير على جناح الأزهر في ختام معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت إصدارات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2019، إقبالا كبيرا من جانب رواد المعرض، الذين اصطفوا بمركز البيع للحصول على أكبر عدد من تلك الإصدارات، والتي تباين تصنيفها ما بين قضايا فكرية، ومعالجة علمية للمشكلات الأسرية والاجتماعية، وأخرى ترسخ لمفهوم المواطنة وتدعم ثقافة العيش المشترك وقبول الآخر، فضلًا عن الإصدارات التاريخية المهمة التي تربط بين الماضي والحاضر برؤية واقعية تأخذ في اعتبارها التغيرات المعاصرة.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والمشرف على جناح الأزهر بمعرض الكتاب، إنه في ظل الإقبال على جاح الأزهر الشريف فترة المعرض، فقد كانت هناك مجموعة من الكتب تحظى بإقبال كبير جدا ومنها على سبيل المثال: عوامل وأهداف نشأة علم الكلام، رؤية أزهرية لقضايا عصرية، نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية، كتاب الأمم بين أسباب الفناء وعوامل البقاء في ضوء القرآن الكريم، أعلام المحدثين، سيدنا عثمان بن عفان، قصص الأطفال والتي تُقدم في عشرة إصدارات متنوعة وتعالج قيم مجتمعية مهمة تناسب هذه الفئة العمرية.

أضاف "عفيفي" أن جناح الأزهر شهد حضورًا قويًا من جانب جمهور معرض الكتاب على ما يقدمه من فعاليات يومية ومحاضرات توعوية هادفة منذ بداية المعرض وحتى نهايته، سواء على مستوى الندوات التثقيفية، أو ورش العمل المخصصة لتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال، فضلًا عن عروض بانوراما الأزهر في نسختها الجديدة، والتي تحكي تاريخ الأزهر الشريف ودور علمائه الأجلاء في مجال الدعوة والتوعية، فضلا عن مواقفهم الوطنية على مر العصور والأزمنة.