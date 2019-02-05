أخبار مصر | رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين نائب لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين نائب لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعيين الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير محمود نائباً لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحريّ، وذلك لمدة أربع سنوات.

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