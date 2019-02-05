أخبار مصر | "محلية النواب" تناقش طلب إحاطة حول انقطاع المياه بالإسكندرية دون سابق إنذار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية النواب" تناقش طلب إحاطة حول انقطاع المياه بالإسكندرية دون سابق إنذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت إلهام المنشاوي: "نقطة المياه تساوي حياة ولذلك لا يجوز أن نستهين بحياة المواطنين إطلاقا، خاصة أنه إبان الاستحمام من جانب المواطنين كانت هناك شكوي بحدوث تهيج بالجهاز التنفسي وحرقان بالعين، نتيجة هذه المياه قبل انقطاعها"، مؤكدة أن المواطن لا يجوز أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة.
وأضاف عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن هذه المشكلة لا تخص محافظة بعينها وإنما تخص المجتمع ككل، ولا يجوز الصمت عليها إطلاقا من جانب مجلس النواب، مشيرا إلى تكرارها بمختلف المحافظات قائلا:" الأمر أكبر من انقطاع المياه في أن المياه لو موجوده بتكون ملوثة والناس بتشرب مياه ملوثة"، مطالبا الحكومة بوضع تصور للتغلب على هذه الإشكاليات حرصا على مصلحة المواطن.
وقال يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب:" إزاي المياه تقطع.. ولما تكون موجودة تكون ملوثة"، مشيرا إلى أن المواطن المصري بهذه الطريقة مهدور حقه في المياه، لأنها مشكلة في كل المحافظات ومن ثم لابد أن تكون الحكومة واعية لذلك"، متسائلا عن إدارة لجنة الأزمات بالإسكندرية تجاه هذه الإشكالية المتعلقة بالانقطاعات، قائلا:" المواطن الغلبان يلاقيها من ناحية الانقطاع ولا تلوث المياه، والحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن ذلك".
وقال بدوي النويشي، رئيس اللجنة، إنه سيتم إرجاء استكمال المناقشة لهذا الطلب لجلسة قادمة، من أجل حضور تمثيل أكبر من جانب الحكومة وممثليها في وزارة الإسكان والري من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه الإِشكالية، والتي في حاجة لاتخاذ قرار حاسم من وزارة الري بشأن المياه والإسكان بشأن محطات الصرف قائلة:" الموضوع يهم المواطنين في مصر كلها وليس في محافظة بعينها".
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