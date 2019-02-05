أخبار مصر | "محلية النواب" تناقش طلب إحاطة حول انقطاع المياه بالإسكندرية دون سابق إنذار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية النواب" تناقش طلب إحاطة حول انقطاع المياه بالإسكندرية دون سابق إنذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها النائب بدوي النويشي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن ما حدث في الإسكندرية من انقطاع للمياه على معظم المناطق بدون سابق إنذار أو تحذير من الانقطاع وتكرار ما حدث بالعام الماضي، في نفس التوقيت، والإجابات من المسؤولين نفس الإجابات السابقة والمتعلقة بالسدة الشتوية، وانخفاض معدلات المياه بالترعة وكأن كل ذلك يحدث فجأة وبدون سابق إنذار.

وقالت إلهام المنشاوي: "نقطة المياه تساوي حياة ولذلك لا يجوز أن نستهين بحياة المواطنين إطلاقا، خاصة أنه إبان الاستحمام من جانب المواطنين كانت هناك شكوي بحدوث تهيج بالجهاز التنفسي وحرقان بالعين، نتيجة هذه المياه قبل انقطاعها"، مؤكدة أن المواطن لا يجوز أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة.

وأضاف عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن هذه المشكلة لا تخص محافظة بعينها وإنما تخص المجتمع ككل، ولا يجوز الصمت عليها إطلاقا من جانب مجلس النواب، مشيرا إلى تكرارها بمختلف المحافظات قائلا:" الأمر أكبر من انقطاع المياه في أن المياه لو موجوده بتكون ملوثة والناس بتشرب مياه ملوثة"، مطالبا الحكومة بوضع تصور للتغلب على هذه الإشكاليات حرصا على مصلحة المواطن.

وقال يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب:" إزاي المياه تقطع.. ولما تكون موجودة تكون ملوثة"، مشيرا إلى أن المواطن المصري بهذه الطريقة مهدور حقه في المياه، لأنها مشكلة في كل المحافظات ومن ثم لابد أن تكون الحكومة واعية لذلك"، متسائلا عن إدارة لجنة الأزمات بالإسكندرية تجاه هذه الإشكالية المتعلقة بالانقطاعات، قائلا:" المواطن الغلبان يلاقيها من ناحية الانقطاع ولا تلوث المياه، والحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن ذلك".

وقال بدوي النويشي، رئيس اللجنة، إنه سيتم إرجاء استكمال المناقشة لهذا الطلب لجلسة قادمة، من أجل حضور تمثيل أكبر من جانب الحكومة وممثليها في وزارة الإسكان والري من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه الإِشكالية، والتي في حاجة لاتخاذ قرار حاسم من وزارة الري بشأن المياه والإسكان بشأن محطات الصرف قائلة:" الموضوع يهم المواطنين في مصر كلها وليس في محافظة بعينها".