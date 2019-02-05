أخبار مصر | وزيرة التضامن: خدمات معاونة لتوفير حياة أفضل للأسر الفقيرة وخاصة النساء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: خدمات معاونة لتوفير حياة أفضل للأسر الفقيرة وخاصة النساء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة المصرية بحثت عن المجتمعات التي بها منازل بلا أسقف أو وصلات مياه أو صرف صحي كي لا يكون الدعم مجرد دعم نقدي، مؤكدة أنها سعت إلى أن يكون الدعم ليس نقدي فقط ولكن في تقديم مجموعة من الخدمات المعاونة لتوفير حياة أفضل للأسر الفقيرة خاصة للنساء وتحسين البنية التحتية للأسر.

وأضافت والي، أن البرنامج يأتي من توفير للوظائف للشباب الأسر الفقيرة بلا عمل في المدن الفقيرة خاصة أن البرنامج يعتمد على أبناء القرية للعمل بها وهناك.

وشاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع التشاوري الإفريقي للدورة الـ٦٣ للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وعرضت خلال كلمتها برامج الحماية الاجتماعية المصرية وسياسات الحماية النقدية والإسكان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني وتطوير القري بوصلات الغاز الطبيعي والصرف الصحي.

ومن المقرر أن تختتم مساء اليوم الثلاثاء بأرض المعارض بمدينة نصر، فعاليات الدورة الحالية لمعرض ديارنا 2019، والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعى ليعد الاكبر والاضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض حيث شارك بالمعرض الذى اقيم على مساحة عرض 5 الاف متر مربع 500 عارض وعارضة بالمنتجات اليدوية والتراثية المتميزة بما تحمله من تراث وجودة الخامات والتصميمات المبتكرة .

هذا وقد احتفى المعرض فى دورته الحالية بمحافظة أسوان كضيف شرف حيث تم افراد مساحة متميزة لمنتجات المحافظة بأعتبارها عاصمة افريقيا لعام 2019، حيث حملت المعروضات التراث الاسوانى المتميز من اشغال الخوص والاكسوارات والتوابل واشغال الجلود ذات الخامات المتميزة.

هذا وقد شهد المعرض على مدى 14 يوما اقبالا جماهيريا واسعا حيث بلغ عدد الزوار حتى مساء الاحد 3 من فبراير 16 الف زائرا وقد بلغ اجمالى مبيعات المعرض منذ افتتاحه فى ٢١ من يناير الماضى و حتى مساء الاحد الماضى نحو 4 مليون و400 الف جنيه.

كما شهدت فعاليات المعرض تنظيم العديد من الانشطة التى تقام لاول مره منها العروض الفولكلورية و العروض الحية لتصنيع المنتجات اليديوية كالسجاد والفضة والجلود وغيرها اضافة الى منطقة مخصصة للاطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب اطفالهم كما يتضمن المعرض منطقة للمأكولات المصرية التى تعبر عن البيئات المصرية المختلفه فضلا عن كون المعرض لاول مره صديق للبيئة وقد تم تنظيم 8 محاضرات تدريبية بالمعرض ناقشت سبل تمكين المرأة في المناطق الفقيرة وسبل التمويل متناهي الصغروورش تعليمية للحرف والمشغولات اليدوية.

وقد شهدت ندوة الفنانة عزة فهمي رائدة تصميم الحلي في العالم العربي والتى استضافها المعرض يوم السبت الماضي ٢ فبرايراقبالا كبيرا وتعد فهمى من المصممين العرب الذين تركوا بصمة على التراث المعاصر واصبحت من اشهر المصممين وهى مصممة و باحثة ومصنعة ورائدة اعمال في مجال التنمية والتعليم التقني.

كما شهد المعرض على مدى ايامه زيارات لعدد من كبار الشخصيات الدولية منهم السيدة راندا بري حرم رئيس مجلس النواب اللبناني وحرم سفير لبنان بالقاهرة وسفير دولة بيرو وحرمه بالاضافة الى عدد من الشخصيات المحلية منهم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والدكتور هشام فرحات وزير النقل والسفير الاسبانى بمصر.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد اعلنت اعتبار عام 2019 عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استيراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية.

وكانت والى قد أعلنت أن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها.

وكانت أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق إجمالي مبيعات بلغت نحو ٢٥٨٢٠٩٦ جنيه في أسبوعه الاول، في متابعة لحركة الإقبال على معرض ديارنا ٢٠١٩، بمدينه نصر بالقاهرة.

وأضافت والي أن عدد زوار المعرض بلغ نحو ٥٠٠٠ زائر، مشيرة الى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المفروشات بجميع انواعهاوالمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك ويذكر ان عدد زائري المعرض الذين شاركو في حملة ١٠٠ مليون صحة التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية للكشف عن فيرس سي قد بلغوا ٦٧٤ زائر .

ويعد المعرض الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع.