مصر | استجابة لشكوى على "الفيس بوك".. "الداخلية" تضبط سائقا بتهمة الاتجار في المخدرات بالدخيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجابة لشكوى على "الفيس بوك".. "الداخلية" تضبط سائقا بتهمة الاتجار في المخدرات بالدخيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سائق بتهمة ممارسة البلطجة والاتجار في المخدرات في الإسكندرية بعد تداول شكوى على "الفيس بوك".

وتم تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شكوى لأهالي منطقة أبو يوسف بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تتضمن قيام سائق، سن 36، له معلومات جنائية، ومحكوم عليه بالحبس لمدة شهر في قضية "سلاح أبيض"، بممارسة أعمال البلطجة، والاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديده وضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض – "كلب") ، وبمواجهته اعترف باستخدام السلاح والكلب في أعمال البلطجة والتشاجر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.