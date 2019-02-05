مصر | "اختلفوا على سعر المواد المخدرة".. ضبط مسجل خطر لقتله تاجر مخدرات وإصابة آخر بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اختلفوا على سعر المواد المخدرة".. ضبط مسجل خطر لقتله تاجر مخدرات وإصابة آخر بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم الذي أطلق النيران على شخصين بسبب خلافات بينهم على ثمن شراء كمية من المواد المخدرة.
وكانت أجهزة الأمن بالغربية تلقت بلاغا يفيد بسماع دوى إطلاق أعيرة نارية ووفاة شخص وإصابة آخر بنطاق دائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، تم العثور على جثة شخص وإصابة آخر وبحوزتهم قطعتي سلاح، وتم تشكيل فريق بحث من برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام ومشاركة مباحث الغربية وتوصلت التحريات إلى نشوب خلاف بين "إبراهيم.م.ع" 35 سنة مسجل شقي خطر، و"أحمد.ف" 31 سنة مسجل شقي خطر، مقيمان قرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات، مع تاجر مخدرات بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، "أحمد. ا"، ونشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة النارية.
وقام على إثرها الأخير بإطلاق الرصاص من بندقية آلية كانت بحوزته على الطرف الأول، مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني بطلقات نارية.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على ثمن كمية من المواد المخدرة.
وعثر بحوزته على 3 بنادق آلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
"جريمة بشعة".. أب يعذب طفلته حتى الموت بمساعدة زوجته بالإسكندرية
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.
وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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