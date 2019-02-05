مصر | "اختلفوا على سعر المواد المخدرة".. ضبط مسجل خطر لقتله تاجر مخدرات وإصابة آخر بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اختلفوا على سعر المواد المخدرة".. ضبط مسجل خطر لقتله تاجر مخدرات وإصابة آخر بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم الذي أطلق النيران على شخصين بسبب خلافات بينهم على ثمن شراء كمية من المواد المخدرة.

وكانت أجهزة الأمن بالغربية تلقت بلاغا يفيد بسماع دوى إطلاق أعيرة نارية ووفاة شخص وإصابة آخر بنطاق دائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، تم العثور على جثة شخص وإصابة آخر وبحوزتهم قطعتي سلاح، وتم تشكيل فريق بحث من برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام ومشاركة مباحث الغربية وتوصلت التحريات إلى نشوب خلاف بين "إبراهيم.م.ع" 35 سنة مسجل شقي خطر، و"أحمد.ف" 31 سنة مسجل شقي خطر، مقيمان قرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات، مع تاجر مخدرات بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، "أحمد. ا"، ونشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة النارية.

وقام على إثرها الأخير بإطلاق الرصاص من بندقية آلية كانت بحوزته على الطرف الأول، مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني بطلقات نارية.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على ثمن كمية من المواد المخدرة.

وعثر بحوزته على 3 بنادق آلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.