مصر | "مكافحة المخدرات" تضبط عنصري تشكيل عصابي وبحوزتهما 500 طربة حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة المخدرات" تضبط عنصري تشكيل عصابي وبحوزتهما 500 طربة حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط اثنين من عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة المتخصصة فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كلٍ من: "هيبة أ.ه" مواليد 1985- سبق اتهامه في 3 قضايا "أموال عامة، مخدرات، إيصال أمانة"، "محمود"- شقيق المتهم الأول- مواليد 1983، "محمد ح. ع"– مواليد 1986 – سائق، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، خطف شخص، تبديد"، "أحمد م. ح"– مواليد 1989- وجميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني، الأمن العام، أمن الجيزة) تم ضبط المتهمَيْن الأول والرابع، حال استقلالهما سيارتين الأولى لمراقبة الطريق للسيارة الثانية المحملة بالمواد المخدرة، وذلك بمحطة تحصيل الرسوم بنهاية محور الضبعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبحيازتهما ( 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 50 كيلو جرام– مبلغ مالي– 4 هواتف محمولة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بالاشتراك مع باقي عناصر التشكيل، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار واستخدام السيارتين والهواتف المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جار تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل.