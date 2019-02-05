مصر | "مكافحة المخدرات" تضبط عنصري تشكيل عصابي وبحوزتهما 500 طربة حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة المخدرات" تضبط عنصري تشكيل عصابي وبحوزتهما 500 طربة حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط اثنين من عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة المتخصصة فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كلٍ من: "هيبة أ.ه" مواليد 1985- سبق اتهامه في 3 قضايا "أموال عامة، مخدرات، إيصال أمانة"، "محمود"- شقيق المتهم الأول- مواليد 1983، "محمد ح. ع"– مواليد 1986 – سائق، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، خطف شخص، تبديد"، "أحمد م. ح"– مواليد 1989- وجميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني، الأمن العام، أمن الجيزة) تم ضبط المتهمَيْن الأول والرابع، حال استقلالهما سيارتين الأولى لمراقبة الطريق للسيارة الثانية المحملة بالمواد المخدرة، وذلك بمحطة تحصيل الرسوم بنهاية محور الضبعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبحيازتهما ( 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 50 كيلو جرام– مبلغ مالي– 4 هواتف محمولة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بالاشتراك مع باقي عناصر التشكيل، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار واستخدام السيارتين والهواتف المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جار تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل.
"جريمة بشعة".. أب يعذب طفلته حتى الموت بمساعدة زوجته بالإسكندرية
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.
وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر | "مكافحة المخدرات" تضبط عنصري تشكيل عصابي وبحوزتهما 500 طربة حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.