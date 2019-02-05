"خيانة سائق ودهاء ساقطة".. ليلة حمراء انتهت بسرقة خليجيين بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين وفتاة كونوا عصابة تخصصت في سرقة المواطنين من خلال الادعاء بكونهم رجال شرطة.
البداية بلاغ تلقاه العقيد طارق صلاح، مأمور قسم شرطة الطالبية، من شخصين يحملان جنسية دولة عربية، أنهما حال تواجدهما رفقة فتاة "ساقطة" في شقة استأجراها بشارع فيصل، فوجئا باقتحام 3 أشخاص، قدما أوصافهما- أخبروهما أنهما ضباط شرطة بمباحث الآداب.
أضاف مقدما البلاغ أنه عقب انصراف الأشخاص الثلاثة، اكتشفا سرقة مبلغ مالي وهواف محمولة، وجوزات السفر الخاصة بهما.
تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن سائقا يعمل لدى المجني عليهما هو العقل المدبر واستعان باثنين من أصدقائه بالاتفاق مع الفتاة، وأنهم انتحلوا صفة رجال شرطة لتنفيذ مخططهم الشيطاني.
وتمكنت مأمورية بقيادة النقيب محمد أشرف معاون مباحث الطالبية من ضبط المتهمين الأربعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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