حريق بجوار مستشفى الخانكة.. والصحة: لا إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشب حريق بأشجار بأرض زراعية بجوار مستشفى الخانكة، اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

وأوضح في تصريحات للصحفيين، أنه تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحريق.