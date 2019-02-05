التعليم توقع بروتوكول مع هندسة أسوان في تكنولوجيا الطاقة الشمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

وقع كل من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، بروتوكول تعاون بين قطاع التعليم الفني بوزارة التعليم وكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان، في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بادرت وزارة التربية والتعليم في إنشاء تخصصات جديدة في المدارس الفنية بمحافظة أسوان في مجال نظم الطاقة الشمسية، بما تشمله من تأهيل فنيين في مجالات تركيب وصيانة وتجميع هذه النظم، وذلك نظرًا لما يحظى به مشروع إنشاء محطات الطاقة الشمسية من أهمية، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بقطاع التعليم الفني، والذي يعتبر الركيزة الأساسية لمثل هذه المشاريع،

وأوضح البيان أن كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان، تمتلك خبرات أكاديمية في هذا التخصص، وتحرص الجامعة على تنفيذ دورها المؤسسي والأكاديمي لخدمة المجتمع.

ويتضمن البروتوكول تقديم كلية هندسة الطاقة بجـامــعــة أســــــوان الدعم الأكاديمي والفني للمُعلمين، من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات للمُعلمين؛ للتوعية بطرق وأساليب تدريس المقررات المعنية بتخصص الطاقة الشمسية، وكذلك شرح المناهج العلمية المقررة لتخصصات الطاقة الشمسية من الناحية النظرية والعملية.

وتضع الجامعة مصفوفة ورش العمل والمحاضرات اللازمة لهذا الغرض، وتوفير المادة العلمية وتوفير فريق العمل من المحاضرين بما يتناسب مع محتوى ورش العمل والمحاضرات.

وفيما تضع وزارة التربية والتعليم جدول زمني للورش والمحاضرات يشمل الأعداد والأماكن والفترة الزمنية بالتنسيق مع الجامعة، وترشيح المعلمين المستهدفين بالتدريبات من العاملين بالمدارس الصناعية، وتجهيز القاعات والأدوات المساعدة اللازمة من خلال مديرية التربية والتعليم بأسوان، وطباعة ونسخ المادة العلمية وتوزيعها ونشرها من خلال مديرية التربية والتعليم بأسوان.

ويشتمل البروتوكول على التعاون المشترك بين قطاع التعليم الفني وجامعة أسوان على استخدام المعامل المتاحة في النواحي التعليمية والبحثية بعد التنسيق، وبما لا يتعارض مع الجداول والأعباء الدراسية لكلا الطرفين، ومع الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المعدات والمعامل أثناء الاستخدام، وفي حالة حدوث أي أضرار نتيجة الاستخدام.

وحضر توقيع البروتوكول كل من: الدكتور عادل زين، عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان، والدكتور السيد الفيومي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، والمهندسة انتصار علي، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي، والمهندسة وفاء عبد التواب، موجه عام مركزي.

كابشن الصور: بروتوكول تعاون بين التعليم وجامعة أسوان