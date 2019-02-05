"بجرس وهزاز".. "عصا ذكية" للمكفوفين اخترعها طالب في أولى إعدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تصوير- أحمد طرانة:

كرّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، يوسف محمد صلاح، الطالب بالصف الأول الإعدادي؛ بعد اختراعه "عصا ذكية" تساعد المكفوفين على السير في الطرقات.

وقال الطالب صاحب الـ13 عامًا في تصريحات لمصراوي، عقب تكريمه، إن العصا تضمن للكفيف سيره في الطريق دون تعرضه لأي خطر، متابعًا: "تنبهه فور اقترابه من أي عائق على مسافة 70 سم عن طريق اهتزازها ورنين جرس بها".

وأوضح "يوسف" أن العصا مزودة بتقنية تحديد المواقع "GPS"؛ لتحديد موقع مستخدمها بسهولة، لافتًا إلى أن سبب تفكيره في اختراع العصا، أن أحد جيرانه من المكفوفين كان دائمًا يراه يتلقى مساعدة من الآخرين في السير بالشارع، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في تصميم وتنفيذ العصا.

وأشار الطالب إلى أن العصا صممها العام الماضي، وتكلفت حوالي 1200 جنيه بالتمويل الذاتي، واستغرق تنفيذها حوالي 6 أشهر.

ولفت "يوسف" إلى أن والده ساعده في توفير المواد المستخدمة في صنع العصا، وكان دائم الدعم له في توفير الخبرة الهندسية من خلال حثه على المشاركة في دورات البرمجة والتصميم، مؤكدًا أنه يطمح في أن يحقق حلمه في المستقبل بأن يكون مهندسًا.