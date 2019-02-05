بالصور.. رئيس هيئة الكتاب يكرم المتطوعين في المعرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: تصوير- محمود بكار: كرم الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، الطلبة المتطوعين المشاركين في تنظيم اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنتهي فعالياته اليوم. ومنح الحاج علي، المتطوعين شهادات تقدير على جهودهم خلال أيام الحدث السنوي الذي يرتاده الملايين من عشاق الكتب، والذين وصل عددهم إلى مئات الشباب من جامعات مختلفة.​

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