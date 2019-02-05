أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتأسيس شركة مساهمة لإدارة تطوير المنطقة الصناعية بـ"شق الثعبان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتأسيس شركة مساهمة لإدارة تطوير المنطقة الصناعية بـ"شق الثعبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً، بشأن الترخيص لكل من محافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة تطوير المنطقة الصناعية بمنطقة شق الثعبان، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها.

ونص على أن ذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهتين المذكورتين.