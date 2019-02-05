أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتأسيس شركة مساهمة لإدارة تطوير المنطقة الصناعية بـ"شق الثعبان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتأسيس شركة مساهمة لإدارة تطوير المنطقة الصناعية بـ"شق الثعبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً، بشأن الترخيص لكل من محافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة تطوير المنطقة الصناعية بمنطقة شق الثعبان، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها.
ونص على أن ذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهتين المذكورتين.
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً، بشأن الترخيص لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منطقة تكنولوجية على مساحة 75 فداناً بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة مقسمة إلى قطعتين.
وتُخصص المنطقة التكنولوجية لمزاولة الأنشطة المرتبطة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال شركات تقديم خدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد لحساب الغير أو ذاتياً (مراكز الاتصال، مراكز تعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات، مراكز تعهيد لخدمات نظم الأعمال، مراكز تقديم خدمات تعهيد متخصصة، مراكز التعهيد المعرفي).
وكذا شركات ومؤسسات ريادة الأعمال والابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل في مجال ريادة الأعمال والابتكار، شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحاضنات التكنولوجية، معامل تكنولوجية متخصصة، شركات ومؤسسات اقتصادية داعمة لرواد الأعمال والابتكار، شركات ومؤسسات تدريب وتسويق وإدارة متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار)، هذا بالإضافة إلى الشركات المصرية والعالمية التي تعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتصنيع الإلكتروني، والأنشطة الخدمية والإنتاجية والتنموية كأنشطة التدريب ومعامل اللغات ومراكز تكنولوجيا المعلومات، وأنشطة التصنيع الإلكتروني.
وينص القرار على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة التكنولوجية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمني المتفق عليه بمرحلتيه والمقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2025، وإلا انقضي الترخيص واعتُبر كأن لم يكن.
كما ينص القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات التي تقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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