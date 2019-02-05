أخبار مصر | ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة والأقاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة والأقاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر جريدة الخليج 365، كشوفا بأسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم،

طبقا للبرتوكول المبرم بين النقابة ومصلحة الطب الشرعى، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتبدأ مصلحة الطب الشرعي في إرسال كشوف بأسماء جميع المحامين الذين خضعوا للكشف الطبي من فرعيات الجمهورية للتأكد من صحة وسلامة من يُقيد بنقابة المحامين لأول مرة، وذلك بعد التنسيق مع رئيس قطاع الطب الشرعي لتوريد جميع البيانات والنتائج أولًا بأول لكل حالة على حدة.

يذكر أن نقابة المحامين أبرمت ذلك البرتوكول، أسوة بالنيابة العامة، لعدم قبول سوى من يستحق ويصلح نفسيا وجسديا وعقليا للقيد بنقابة المحامين.

وتعد هذه الكشوف لمن تقدم بتوقيع الكشف الطبى للقيد بالنقابة من القاهرة والأقاليم.

يذكر ان أنهى سامح عاشور، نقيب المحامين، أزمة توقف بعض مكاتب البريد عن قبول رسم الكشف الطبي من المحامين الجدد، وذلك بعد الاتفاق مع مصلحة الطب الشرعي على أن يسدد رسم الكشف الطبي والكشوف المتعلقة بالمعاشات عبر حساب لمصلحة الطب الشرعي لدى عدد من البنوك إضافة إلى مكاتب البريد.

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، مشرف لجنة الكشف الطبي للمحامين الجدد، أنه إثر توقف خدمات بعض مكاتب البريد، وبعد التواصل مع النقيب العام والعرض عليه، انتهت الأزمة، وأصبح من المقرر سداد رسم الكشف الطبي للمحامين الجدد من خلال حساب خاص بمصلحة الطب الشرعي في البنوك، إضافة إلى استمرار بعض مكاتب البريد فى أداء الخدمة ذاتها، تمهيدا لتعميمها على تلك البنوك، وذلك من باب التيسير على شباب المحامين الجدد على مستوى الجمهورية، بحيث يمكن لأي محام من المحامين الجدد سداد رسوم الكشف الطبي، عبر فروع تلك البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.

وكانت نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، عقدت من قبل بروتوكول تعاون مع رئيس قطاع الطب الشرعي في وزارة العدل، حتى تكون المصلحة هي المنوط بها إجراء الكشف الطبي للمحامين الجدد، كشرط من شروط الالتحاق بجدول نقابة المحامين.