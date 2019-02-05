مصر | النيابة تعاين موقع صدم سيارة ميكروباص لطفل بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين موقع صدم سيارة ميكروباص لطفل بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع صدم سيارة ميكروباص لطفل بمدينة السلام، ما أدى لمصرعه، للوقوف على ملابسات الحادث.

وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع طفل نتيجة تصادم سيارة ميكروباص، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

"ليلة حمراء" و"ضباط بمباحث الآداب".. كشف غموض سرقة سعوديين بالطالبية

نجح رجال مباحث قسم شرطة الطالبية في كشف غموض انتحال 3 أشخاص صفة ضباط بمباحث الآداب، وسرقة سعوديين الجنسية، بشارع فيصل، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغا من سعوديين الجنسية، بإدعاء 3 أشخاص أنهم ضباط شرطة بمباحث الأداب، ومداهمة الشقة سكنهم بشارع فيصل، حال تواجد فتاة صحبتهم، وسرقة 5 هواتف محمولة، 8 ألاف دولار وساعة يد، وجوزات السفر السعودي الخاصة بهما، وفروا هاربين وبصحبتهم الفتاة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن "سارة.م"، 27 سنة، محمد. لملوم 30 سنة، أحمد عبد الحليم 22 سنة، أحمد سيد 35 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وانتحال صفة ضباط شرطة بمباحث الآداب، وسرقة المجني عليهم.

وبإعداد عدة أكمنة لضبطهم بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تمكن النقيب محمد مجدي معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، من القبض عليهم، وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات بارتكابهم السرقة.

وقالت المتهمة الأولي إنها يوم الواقعة، طرقت باب الشقة الخاصة بالسعوديين الجنسية، لعرض نفسها عليهما، لممارسة الرذيلة، وأضاف المتهم الثاني أنه السائق الخاص بالمجني عليهما، وعلى علم بحيازتهم مبالغ مالية، فاستعان بباقي المتهمين لسرقتهما، وانتحال صفة ضباط بمباحث الأداب لسرقتهما بعد دخول المتهمة الأولي الشقة سكنهما.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.