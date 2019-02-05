مصر | حبس عاطل لحيازته كيلو فودو بمدينة السلام

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قررت نيابة السلام حبس عاطل لحيازته 1،220 كيلو من مخدر الفودو قبل ترويجهم بمنطقه النهضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة، من ضبط شخص بحوزته كمية من المواد المخدرة بالسلام، حيث تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات من ضبط "هاني م. ح"- سن 43 ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات" ومحكوم عليه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1،220 كيلو جرام، مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

إحالة مدير إدارة المشروعات بشركة "سيجورت" للجنايات لتلقيه رشوة بالمعصرة

أمر المستشار أحمد وجيه، المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، إحالة «م. س. ح»، مدير إدارة المشروعات بالشركة المصرية للمواسير، والمنتجات الأسمنتية «سيجورت»، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتلقي الرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مدير إدارة المشروعات بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية، ومدير إدارة الأملاك وحماية النيل بالمعصرة، بتلقي الرشوة.

وتبين أن المتهم الأول توسط لدى المشرف على القطاع الاقتصادي بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنية، إحدى شركات القطاع العام للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لدفع ميلغ مئة ألف جنيه، للمتهم الثاني، كعطية منه لإنهاء كافة النزاعات القائمة بين الشركة ومحل عمل المتهم الثاني.

كما أن المتهم الثاني توسط لدى المتهم الأول لطلب مبلغ مالي على سبيل العطية للقيام بعمل من اعمال وظيفته وهو إنهاء الخلافات بين الشركتين.

وشهد المشرف على القطاع الاقتصادي بالشركة، أن الشركة تمتلك عدد من القطع داخل الاختصاص المكاني لحي المعصرة ، ووجود بعض التعديات التي تمنع من تسجيلها وأثناء تواجد المتهم الأول في حي المعصرة ولصلته الوطيدة بالموظفين ، تقابل معه المتهم الثاني وطلب منه مبلغ مئة ألف جنيه ، لانهاء إجراءات التسجيل، فاستجاب له المتهم الأول وتوسط له لدى جهة عمله، فطلب منه ترتيب عدد من اللقاءات وام تسجيلها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، وتم تسليم جزء من المبلغ على أنه جزء من الدفعة والباقي بعد الاستلام.

وقال ضابط الرقابة الإدارية، إن المتهم الثاني استغل وظيفته بصفته مدير للاملاك بحي المعصرة، وطلب مبلغ مالي على سبيل العطية، لإنهاء النزاعات بين للشركة وتلحي مستغلا وظيفته.

واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والقبض عليه في إحدى اللقاءات مع المتهم الثاني واعترف الثاني وثبت من تقرير بصمة الصوت مطابقتها ومطابقتها مع صورة المتهمان والأحراز