مصر | "ليلة حمراء" و"ضباط بمباحث الآداب".. كشف غموض سرقة سعوديين بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ليلة حمراء" و"ضباط بمباحث الآداب".. كشف غموض سرقة سعوديين بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث قسم شرطة الطالبية في كشف غموض انتحال 3 أشخاص صفة ضباط بمباحث الآداب، وسرقة سعوديين الجنسية، بشارع فيصل، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغا من سعوديين الجنسية، بإدعاء 3 أشخاص أنهم ضباط شرطة بمباحث الأداب، ومداهمة الشقة سكنهم بشارع فيصل، حال تواجد فتاة صحبتهم، وسرقة 5 هواتف محمولة، 8 ألاف دولار وساعة يد، وجوزات السفر السعودي الخاصة بهما، وفروا هاربين وبصحبتهم الفتاة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن "سارة.م"، 27 سنة، محمد. لملوم 30 سنة، أحمد عبد الحليم 22 سنة، أحمد سيد 35 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وانتحال صفة ضباط شرطة بمباحث الآداب، وسرقة المجني عليهم.

وبإعداد عدة أكمنة لضبطهم بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تمكن النقيب محمد مجدي معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، من القبض عليهم، وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات بارتكابهم السرقة.

وقالت المتهمة الأولي إنها يوم الواقعة، طرقت باب الشقة الخاصة بالسعوديين الجنسية، لعرض نفسها عليهما، لممارسة الرذيلة، وأضاف المتهم الثاني أنه السائق الخاص بالمجني عليهما، وعلى علم بحيازتهم مبالغ مالية، فاستعان بباقي المتهمين لسرقتهما، وانتحال صفة ضباط بمباحث الأداب لسرقتهما بعد دخول المتهمة الأولي الشقة سكنهما.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

انفراد.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة بمديرية أمن الجيزة



حصلت بوابة الخليج 365، على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة، التي صدق عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واعتمدها اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، وشملت الحركة تعيين الرائد سامح بدوي رئيسًا لمباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، والرائد أحمد صبري رئيسًا لمباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثاني، ونقل الرائد فريد مصطفى من فرقة الهرم إلى رئيس نقطة الرماية.

وتم نقل الملازم أول محمد حسني عبيد من فرقه وسط أكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول، والرائد أحمد بدوي من معاون مباحث قسم الشيخ زايد ثاني إلى معاون قسم الشيخ زايد أول، الملازم أول طارق الحمزاوي من ضابط فرقة وسط اكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول، ونقل الملازم أول إسلام ممدوح خليل من فرقة شمال اكتوبر إلى معاون مباحث كرداسة.

وكما تم نقل الملازم أول محمد فريد مصطفى من معاون وسط أكتوبر إلى معاون قسم الشيخ زايد أول، الرائد عبدالباقي أمين محمد من ضابط بفرقة الهرم إلى معاون مباحث الهرم، الملازم أول كريم عبدالسميع ضابط فرقة وسط أكتوبر إلى معاون قسم تاني أكتوبر، الملازم أول إبراهيم محمد فاروق ضابط فرقه شمال أكتوبر إلى معاون أوسيم، الملازم أول أحمد جهاد محمد من ضابط فرقة جنوب الجيزة إلى معاون مباحث الصف.