مصر | "شاف صاحبه في أوضة نومه".. تفاصيل إصابة عامل ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاف صاحبه في أوضة نومه".. تفاصيل إصابة عامل ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل تعدي عامل بالضرب بسلاح أبيض سكين، على صديقه، محدثا إصابته بطعنات بجسده، وتبين أن المتهم، وجد المجني عليه داخل غرفه نومه صحبة زوجته، ما أثار حفيظته، وتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عامل لاتهامه بالتعدي على صديقه بالضرب، بسلاح أبيض سكين، محدثا إصابته، بطعنات بجسده، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمده مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه إشارة من مستشفي بولاق الدكرور، بوصول مصاب بطعنات بجسده، وبانتقال قوة أمنية وبالفحص وسؤال المصاب قرر بتعدي صديقه عليه بالضرب محدثا ما به من إصابات.

وتوصلت تحريات المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن المتهم شاهد المجني عليه عاريا داخل غرفة نومه صحبة زوجته، ما أثار حفيظته، وتعدي عليه بالسكين محدثا إصابته.

وبإعداد قوة أمنية والقبض على المتهم ومواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة، وجهت للمجني عليه وزوجة المتهم، تهمة الزنا، ووجهة للمتهم الشروع في قتل المجني عليه.