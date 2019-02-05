شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُكرّم أوائل طلاب الدبلومات الفنية خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرّم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الثلاثاء، أوائل طلاب دبلوم التعليم الفني، وذلك في إطار سعي الدولة لدعم وتطوير التعليم الفني، والذي يمثل قاطرة التنمية في المجتمعات المتقدمة، ولأهميته للتنمية الاقتصادية، وباعتباره جزء من استراتيجية بناء الإنسان المصري والتي رئيس الجمهورية عام 2018.
وأشاد «مجاهد» في حفل التكريم، الثلاثاء، بدور المعلم، مؤكدًا أنه يتم العمل على إنشاء أكاديمية لمعلمى التعليم الفني بحيث يكون لها أفرع في كل المحافظات، وملحق بكل فرع مركز تميز سينشأ ضمن استراتيجية التعاون مع ألمانيا، والتي ستستمر لسنوات قادمة، كما أشاد بالشراكة بين مصر والصين في تطبيق ورش (لوبان) والتي تهدف إلى تطوير الفنيين والتقنيين المهرة من أجل تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما تمثل هذه الورش جسرًا للتعاون وتبادل الخبرات مع الصين في مجال التعليم والتدريب المهنى.
وفى ذات السياق، قام مجاهد بتكريم أوائل طلاب دبلوم التعليم الفني (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) للمدارس الفنية والمهنية نظام ثلاث وخمس سنوات بالإضافة لمدارس التعليم المزدوج، وعددهم (16 طالب وطالبة) من أوائل طلاب دبلوم التعليم الفني عن العام الدراسي 2017/2018.
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