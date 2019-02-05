شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «ديارنا» يختتم دورته الحالية بمبيعات تخطت 4 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الحالية لمعرض ديارنا 2019 والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي ليعد الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض حيث شارك بالمعرض الذي أقيم على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع 500 عارض وعارضة بالمنتجات اليدوية والتراثية المتميزة بما تحمله من تراث وجودة الخامات والتصميمات المبتكرة.

هذا وقد شهد المعرض على مدى 14 يوما إقبالا جماهيريا واسعا، حيث بلغ عدد الزوار حتى مساء الأحد 3 من فبراير 16 ألف زائرا وقد بلغ إجمالى مبيعات المعرض منذ افتتاحه في ٢١ من يناير الماضى وحتى مساء الأحد الماضى نحو 4 ملايين و400 ألف جنيه.

واحتفى المعرض في دورته الحالية بمحافظة أسوان كضيف شرف، حيث تم إفراد مساحة متميزة لمنتجات المحافظة باعتبارها عاصمة أفريقيا لعام 2019 حيث حملت المعروضات التراث الأسوانى المتميز من أشغال الخوص والاكسسوارات والتوابل وأشغال الجلود ذات الخامات المتميزة.

كما شهدت فعاليات المعرض تنظيم العديد من الأنشطة التي تقام لأول مرة منها العروض الفولكلورية والعروض الحية لتصنيع المنتجات اليديوية كالسجاد والفضة والجلود وغيرها إضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أطفالهم، كما يتضمن المعرض منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة فضلا عن كون المعرض لأول مرة صديق للبيئة وقد تم تنظيم 8 محاضرات تدريبية بالمعرض ناقشت سبل تمكين المرأة في المناطق الفقيرة وسبل التمويل متناهي الصغر، وورش تعليمية للحرف والمشغولات اليدوية.

وشهدت ندوة الفنانة عزة فهمي، رائدة تصميم الحلي في العالم العربي، والتى استضافها المعرض يوم السبت الماضي ٢ فبراير، إقبالا كبيرا، وتعد «فهمى» من المصممين العرب الذين تركوا بصمة على التراث المعاصر وأصبحت من أشهر المصممين، وهى مصممة وباحثة ومصنعة ورائدة أعمال في مجال التنمية والتعليم التقني، كما شهد المعرض على مدى أيامه زيارات لعدد من كبار الشخصيات الدولية منهم السيدة راندا بري، حرم رئيس مجلس النواب اللبناني، وحرم سفير لبنان بالقاهرة، وسفير دولة بيرو وحرمه، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المحلية منهم الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، والدكتور هشام فرحات، وزير النقل، والسفير الإسبانى بمصر.

كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت اعتبار عام 2019 عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استيراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية.

غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى تفتتح معرض ديارنا 2019 بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ورئيس المجلس القومى للمرآة مايا مرسي - صورة أرشيفية

غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى تفتتح معرض ديارنا 2019 بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ورئيس المجلس القومى للمرآة مايا مرسي - صورة أرشيفية

غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى تفتتح معرض ديارنا 2019 بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ورئيس المجلس القومى للمرآة مايا مرسي - صورة أرشيفية

غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى تفتتح معرض ديارنا 2019 بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ورئيس المجلس القومى للمرآة مايا مرسي - صورة أرشيفية

غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى تفتتح معرض ديارنا 2019 بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ورئيس المجلس القومى للمرآة مايا مرسي - صورة أرشيفية