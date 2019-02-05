شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة النواب» تشكو عدم حضور الوزير اجتماعاتها: «اللي مش قادر يشتغل يسيب مكانه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، التقدم بمذكرة إلى رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، اعتراضًا على استمرار تغيب وزير الزراعة، ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من مرة على التوالى لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة.

وقال النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن الحكومة عليها مواجهة النواب بشجاعة، وعرض رؤيتها وفقا لاعتماداتها أفضل من التقصير وعدم الحضور، وتابع: «اللى مش قادر يشتغل يسيب مكانه لمن هو أجدر به منه».

ووسط حالة من الاستياء، دعا أعضاء اللجنة ومقدمو طلبات الإحاطة إلى إنهاء اجتماعها نتيجة إلى عدم حضور الوزير ورئيس هيئة الثروة السمكية، وتأجيل مناقشة طلبات الإحاطة لحين قدوم المسؤولين.

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن توقف أعمال التكريك والتطهير لبحيرة مريوط، وسوء إدارة مزرعة مريوط السمكية وتعرضها للإهمال، وتوقف أعمال التطهير لبحيرة إدكو بالبحيرة.