شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يدشنان عرض مقتنيات جديدة في متحف «لوفر أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل مغادرتهما الإمارات، استعرض الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عددًا من القطع الفنية النادرة القادمة حديثًا في متحف «اللوفر أبو ظبي»، ليدشنان بذلك بداية عرضها للجمهور اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وحضر العرض سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

واستمع الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان لشرح من رئيس دائرة الثقافة والسياحة، محمد خليفة المبارك، حول هذه المقتنيات التي تعد جوهر مجموعة اللوفر أبوظبي الفنية، وتتضمن العديد من القطع الدينية التي تعود إلى مختلف الأديان والمعتقدات لتغطي تاريخ البشرية.

وحظيت زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى الإمارات المتحدة باهتمام عالمي غير مسبوق، باعتبارها الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.