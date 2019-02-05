شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ: أمطار غزيرة في البحر الأحمر.. وعاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من المحافظات، الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ، حيث سقطت الأمطار على البحر الحمر والمنيا، فيما شهدت الوادي الجديد عاصفة ترابية.

ففي البحر الأحمر، تعرض طريق رأس غارب الشيخ فضل لأمطار غزيرة وعاصفة الترابية، كما تعرضت عدة مناطق متفرقة من مدينة رأس غارب لأمطار خفيفة ومتوسطة وظهرت كميات كبيرة من السحب المنخفضة، الأمر الذي دفع إدارة المرور إلى تعزيز تواجدها على الطرق الخارجية، وطالبت السائقين بالالتزام بالتعليمات المرورية، وأعلن مسؤولو المدينة رفع حالة الطوارئ إلى درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الطقس.

وكلف المحافظ اللواء أحمد عبدالله، شركة المياه بتنفيذ تجربة على جميع المطابق للتأكد من عدم وجود أي معوقات ومراجعة كثافات المياه وتبادل العمل سيارات سحب المياه عند زيادة كميات المياه وتزويدها بماكينات إضاءة، كما وجه رؤساء المدن بتوفير أماكن مجهزة لاستضافة العالقين بالطرق وتقديم كافة الخدمات لهم بالمجان.

وأعطى «عبدالله» تعليماته بنشر التنبيهات على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للمحافظة، وفي حالة حدوث السيول يتم التنبيه على المواطنين بواسطة مكبرات الصوت بالمساجد للصعود إلى الأماكن المرتفعة، كما كلف المرور بتحويل مسارات الشوارع التي تتراكم بها المياه إلى اُخرى بديلة حتى يتاح لمجلس المدينة إزالة المياه المتراكمة بها.

وتم مراجعة الموقف الإنشائي للبحيرات الصناعية والسدود التي تم انشاؤها بمختلف مدن المحافظة واستعراض خريطة التنبؤات الجوية ومناطق التمركزات وتوفير المعدات بجميع المدن.

وفي الوادي الجديد، ضربت عاصفة ترابية شديدة المناطق الغربية بالمحافظة، وعدد من المناطق المتفرقة في القرى والمدن، وتسببت في حجب الرؤية على الطرق السريعة، وعدد من الطرق الفرعية بين القرى والمدن.

ورفعت الأجهزة الأمنية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى، بتوجيه التواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق، لتوجيه النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخي الحذر أثناء قيادة السيارات والالتزام بالسرعات المقررة في أثناء القيادة والتوقف تمامًا في حال حجب الرؤية.

وقال المحافظ اللواء محمد الزملوط، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل مركز لتلقي البلاغات وآخر المستجدات الخاصة بالعواصف الترابية.

وفي شمال سيناء، قررت المحافظة رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة تقلبات الطقس في ظل توقعات بسقوط أمطار رعدية تصل لحد السيول على المحافظة.

وقال المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إن المحافظة على استعداد لمواجهة أي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة عن طريق غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والإدارات المركزية المعنية.

وفي المنيا، شهدت المحافظة سقوط أمطار وهبوب رياح على عدد من المدن والقري، ما تسبب في ارتباك الحركة على الطرق، وشدد المحافظ اللواء قاسم حسين، على اليقظة وسرعة التعامل في المناطق الخطرة وعددها 32 منطقة شرق النيل، تحسبًا لزيادة حركه الرياح أو سقوط أمطار غزيرة.